Von: Björn Jahner | 24.11.22

BANGKOK: Sechs thailändische Restaurants haben zwei Michelin-Sterne für ihre exzellente Küche erhalten, und 29 Restaurants haben einen Stern erhalten – 24 davon erneut –, was auf eine qualitativ hochwertige Küche hinweist, wie der Michelin-Führer Thailand am Donnerstag (24. November 2022) in Bangkok bei der Feier zur Verleihung des Michelin-Sterns 2023 bekanntgab.

Die sechste Ausgabe des thailändischen Michelin-Führers dehnt seine Auszeichnungen von Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Phang-nga und Ayutthaya nun auch auf Nakhon Ratchasima, Udon Ratchathani, Udon Thani und Khon Kaen im Isaan aus.

2023 Bib Gourmand: Samlor (oben), Kin Kub Koi (unten links) und Arunwan (unten rechts). Foto: Samlor, Guide Michelin

Die jüngste Liste umfasst 441 Einträge im Vergleich zu 361 in der vorherigen Ausgabe.



Die sechs 2-Sterne-Restaurants befinden sich alle im Großraum Bangkok – R-Haan, Le Normandie by Alain Roux, Chef's Table, Mezzaluna, Sühring und Sorn.

2023 Bib Gourmand: O Pochana und Kin Lookdeaw in Phra Nakhon Si Ayutthaya. Foto: Guide Michelin

Die 24 Restaurants, die eine 1-Stern-Bewertung behalten haben, sind: Saneh Jaan, Le Du, Nahm, PRU, Sushi Masato, Savelberg, Yu Ting Yuan, Cadence by Dan Bark, 80/20, J'aime by Jean-Michel Lorain, Elements, Chim by Siam Wisdom, Canvas, Khao Ekkamai, Sra Bua by Kiin Kiin, Methavalai Sorndaeng, Suan Thip, Paste, Blue by Alain Ducasse, Jay Fai, Igniv, Côte by Mauro Colagreco, Gaa und Aksorn.



2023 Bib Gourmand: Frisch zubereitete Speisen werden im Lab Somphit in Nakhon Ratchasima und auf der Mekin Farm in Khon Kaen serviert. Foto: Guide Michelin

Die fünf neuen 1-Sterne-Häuser sind: Signature, Baan Tepa, Haoma, Potong und Maison Dunand.



Der Michelin-Führer Thailand vergab außerdem fünf Sonderpreise an herausragende Personen/ Einrichtungen in der gehobenen Gastronomie:

Der Service Award ging an Uthit Songtho vom Baan Phraya im Mandarin Oriental Bangkok für seine außergewöhnlichen Service- und Gastfreundschaftsqualitäten.

2023 Bib Gourmand: Krua Khun Nid in Udon Thani und köstliches Essen im Pae Araya in Ubon Ratchathani. Foto: Guide Michelin

Der Young Chef Award ging an Davide Garavaglia vom Côte by Mauro Colagreco für sein außergewöhnliches Talent und Potenzial.



Der Opening of the Year Award ging an Pichaya Soontornyanakij vom Restaurant Potong für die Kreativität und Servicequalität eines im vergangenen Jahr neu eröffneten Restaurants.

Der Sommelier Award ging an Guillaume Perdigues vom Restaurant Mezzaluna, der sich durch die Kombination von Speisen und Weinen hervorgetan hat.

Der Green Star Award ging an die Restaurants PRU, Jampa und Haoma für ihr Engagement für Nachhaltigkeit in ihrem täglichen Betrieb.

2023 Bib Gourmand: Busarin Cuisine in Chiang Mai und Krua Luang Ten's Delikatesse, die mit einem neuen Standort in Phang-Nga wiedereröffnet wurde. Foto: Guide Michelin

In einer kurzen Beschreibung seiner Sternebewertung erklärt der Guide Michelin, dass 1 Stern für eine qualitativ hochwertige Küche steht, für die es sich lohnt, einen Zwischenstopp einzulegen; 2 Sterne bedeuten eine ausgezeichnete Küche, für die es sich lohnt, einen Umweg zu machen, und 3 Sterne bedeuten eine außergewöhnliche Küche, für die es sich lohnt, eine besondere Reise zu unternehmen.