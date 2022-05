Grenze nach Laos wieder geöffnet

Seit zwei Jahren das erste Mal wieder geöffnet: Der thailändisch-laotische Grenzübergang in Nong Khai. Foto: The Nation

NONG KHAI: Drei Grenzübergänge in der Provinz Nong Khai im Nordosten des Landes wurden am Sonntag wieder geöffnet, mehr als zwei Jahre nachdem sie im März 2020 zur Verhinderung der Covid-19-Ausbreitung geschlossen wurden.

Der Hauptkontrollpunkt befindet sich an der ersten thailändisch-laotischen Freundschaftsbrücke im Bezirk Mueang (Nong-Khai-Stadt), die eine Direktverbindung zur laotischen Hauptstadt Vientiane darstellt und als Laoten für die Einreise nach Thailand dient. Die beiden anderen Grenzübergänge befinden sich am Pier von Nong Khai und am Bahnhof von Nong Khai.

Nong Khais Gouverneur Monsit Pisanthanawat sagte auf einer Pressekonferenz am Sonntag, dass alle drei Kontrollpunkte nun täglich von 5 Uhr morgens bis 21 Uhr abends geöffnet sind. Reisende aus Laos, die nach Thailand einreisen möchten, benörigen ein Impfzertifikat, aus dem hervorgeht, dass sie mindestens zwei Impfdosen erhalten haben. Darüber hinaus müssen sie sich einer Temperaturkontrolle unterziehen.

Die Kontrollpunkte sind darüber hinaus mit Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens besetzt, die alle Besucher aus Thailands Nachbarland auf Covid-19-Symptome überwachen.

„Am ersten Tag der Wiedereröffnung kamen nur wenige Besucher aus Laos. Wir erwarten jedoch in den nächsten Wochen einen Anstieg, da sich die Lage in Thailand allmählich verbessert“, so Khun Monsit.

In Laos werden derzeit nur einige hundert Covid-19-Fälle pro Tag gemeldet.