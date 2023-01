Von: Björn Jahner | 24.01.23

BANGKOK: Inhaber des staatlichen Wohlfahrtsausweises können ab dem 1. Februar 2023 in den Kliniken und Krankenhäusern des Nationalen Amtes für Gesundheitssicherheit (NHSO) 10 Kondome pro Woche kostenlos erhalten, nachdem sie sich über die Anwendung „Pao Tang“ registriert haben.

Diejenigen, die kein Smartphone besitzen, können sich mit ihrem Personalausweis bei den staatlichen Gesundheitseinrichtungen anmelden.

Mit der Maßnahme sollen ungeplante Schwangerschaften reduziert und sexuell übertragbare Krankheiten wie Syphilis, Gonorrhoe, Aids und Gebärmutterhalskrebs, der durch das HPV-Virus verursacht wird, verhindert werden, sagte der Generalsekretär des NHSO, Dr. Jadet Thammathat-Aree, am Montag. Seine Behörde will dieses Jahr 94,56 Millionen Kondome und Gleitgels kostenlos verteilen. Das NHSO bietet vier Kondomgrößen an – 49, 52, 54 und 56 mm.

Als Pilotprojekt sollen darüber hinaus in Pattaya-City am Valentinstag am 14. Februar Kondomautomaten für schüchterne Menschen installiert werden. Für den Erhalt der kostenlosen Kondome aus den Automaten muss man sich über die Anwendung „Pao Tang“ registrieren.