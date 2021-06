BANGKOK: Der nächste Monat wird nach Einschätzung der Rural Doctor Society (RDS) kritisch für das thailändische Gesundheitssystem, denn die Krankenhäuser würden überlastet sein und es würden nicht genügend Betten geben, um die steigende Zahl der Covid-19-Patienten zu versorgen. Zudem würde nur etwa die Hälfte der für Juli erwarteten 10 Millionen Impfstoffdosen tatsächlich ankommen.

In einem Facebook-Post erklärte die RDS, dass sich die Infektionen nicht nur in Bangkok, sondern auch in mehreren anderen Provinzen ausgebreitet hätten und das Gesundheitssystem so stark belasteten, dass die Zahl der Patienten die Zahl der Krankenhausbetten übersteigen würde. Das führe dazu, dass die Patienten zu Hause bleiben und auf ihre Aufnahme warten müssten. Wenn die Intensivstationen voll belegt wären, würden schwere Fälle, die eine dringende medizinische Behandlung benötigten, nicht überleben.

Angesichts der fortschreitenden Ausbreitung des Virus und des Impfstoffmangels glaubt die RDS, dass die von der Regierung erneut verhängten Abriegelungsmaßnahmen nicht viel helfen werden, da sich die Krankheit bereits in Gemeinden und Familien ausgebreitet habe.