Von: Redaktion DER FARANG | 21.06.19

BANGKOK: Ausländische Touristen haben beim Umtausch ihrer Heimatwährung immer weniger Baht in der Tasche.

Der Baht ist in den letzten zwei Wochen schneller und stärker gestiegen als andere Währungen in der Region, getrieben von inländischen und externen Faktoren. Am Donnerstag erreichte der Baht seinen höchsten Stand seit fast sechs Jahren gegenüber dem US- Dollar.

Die Zentralbank wird die Situation und alle Transaktionen, die darauf abzielen, Thailand als Ort für kurzfristige Spekulationen in der thailändischen Währung zu nutzen, genau überwachen, teilte Vachira Arromdee, stellvertretende Gouverneurin der Bank of Thailand, mit. Wenn der Baht weiterhin schneller an Wert gewinnt als die Währungen seiner Handelspartner und Wettbewerber, entspricht er möglicherweise nicht den wirtschaftlichen Grundlagen Thailands und wird die Wirtschaft und die Anpassungen der Wirtschaftsbeteiligten beeinträchtigen, sagte sie. In Zukunft werden externe Faktoren weiterhin die aufstrebenden Währungen beeinflussen, glaubt Vachira. Der Baht notierte am Donnerstag bei 30,96 je US-Dollar. Er hat in diesem Jahr gegenüber dem Dollar bereits um 5,1 Prozent zugelegt und ist damit zur Währung mit der besten Wertentwicklung in Asien avanciert. Am Freitagmorgen gab es bei der Bangkok Bank für einen Euro 34,27 Baht (Anfang Januar 35,9!), für einen Schweizer Franken 30,54 Baht (31,6) und für einen US-Dollar je nach Stückelung zwischen 29,69 und 30,44 Baht.