KOH SAMUI: Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul hält es für möglich, dass die Französin, die auf der Insel Samui positiv auf Covid-19 getestet wurde (DER FARANG berichtete), während ihrer Quarantäne in einem Hotel in Samut Prakan infiziert wurde.

Der Minister hatte am Freitag die Insel besucht, nachdem er vom Fall der Ausländerin erfahren hatte. Er brachte das antivirale Medikament Favipiravir zur Behandlung von mit Covid-19 infizierten Patienten mit.

Die 57-jährige Frau kam am 30. September nach ihrer Ankunft aus Frankreich in einem Hotel in Samut Prakan in Quarantäne. Sie unterzog sich während der 14-tägigen obligatorischen Quarantänezeit zwei Tests, die negative Ergebnisse brachten. Nach Abschluss der Quarantänezeit begleitete sie am 15. Oktober ihren Mann und ihren Sohn auf dem Flug nach Samui. Zwei Tage später erkrankte sie mit Fieber, Husten und Muskelschmerzen und wurde Tage später in ein Privatkrankenhaus auf der Insel eingeliefert. Zwei nachfolgende Tests bestätigten, dass sie infiziert ist.

Gesundheitsbehörden haben die Präventivmaßnahmen verschärft, indem sie von allen Ankömmlingen vom Festland, die mit der Fähre auf die Ferieninsel reisen, die Temperaturen kontrollieren. Zudem müssen sie Gesichtsmasken tragen. Ähnliche Maßnahmen wurden auch allen Besuchern von Märkten in der Stadt auferlegt.

Der Ehemann und der Sohn der 57 Jahre alten Frau sowie ein Freund, der sie vom Flughafen der Insel abholte, wurden zur Beobachtung unter Quarantäne gestellt. 42 weitere Personen, die als „wenig gefährdet" gelten, wurden ebenfalls isoliert.