EILMELDUNG – KOH SAMUI: Eine Französin auf Koh Samui wurde positiv auf Covid-19 getestet, obwohl sie die vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne nach ihrer Einreise in Thailand absolviert hatte, bestätigten die Gesundheitsbehörden auf der Insel in der Süd-Provinz Surat Thani.

Nach Angaben der Behörde kam die Ausländerin am 30. September in Thailand an und trat noch am selben Tag ihre Quarantäne an. Am 15. Oktober wurde sie aus der Quarantäne entlassen und suchte die französische Botschaft in Bangkok auf, bevor sie mit einem Linienflug der Bangkok Airways (PG 167) von Bangkok weiter nach Koh Samui reiste. Auf der Insel angekommen, nutzte sie ein privates Fahrzeug zu ihrer Unterkunft.

Nachdem sie am 17. Oktober an Husten und Fieber erkrankte, suchte sie 20. Oktober das Bangkok Hospital Samui zur Behandlung auf, wo sie mit zwei Tests auf Covid-19 getestet wurde. Sowohl der erste als auch der zweite Test fielen positiv aus. Bei ihrem Ehemann und ihrem Kind wiederum konnte keine Covid-19-Infektion nachgewiesen werden, bei beiden lieferten die Tests ein negatives Ergebnis.