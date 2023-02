Von: Björn Jahner | 21.02.23

BANGKOK: In der „Royal Gazette“ – dem offiziellen Gesetzesanzeiger der Königlich Thailändischen Regierung – ist am 17. Februar 2023 in neues Gesetz veröffentlicht worden, das vorschreibt, dass sich alle Fahrgäste in einem Songthaew hinsitzen müssen, berichtet das thailändische Nachrichtenportal Thai Rath.

Jahrzehntelang standen die Fahrgäste während der Fahrt im Wagen – vor allem zu den Stoßzeiten – oder standen sogar bedenklich am Heck der Pick-up-Taxis auf dem Trittbrett.

Das neue Gesetz, das den Personentransport sicherer gestalten soll, erfreut die Fahrer jedoch nicht. Sie argumentieren, dass sie zwischen 800 und 1000 Baht pro Tag für Treibstoff bezahlen müssen und deshalb so viele Fahrgäste benötigen, wie sie bekommen können, damit sie ihr Geschäft profitabel betreiben können.

Sie glauben auch, dass es unmöglich sein wird, die Fahrgäste am Stehen zu hindern.

Und das könnte zu einer weiteren Unvermeidlichkeit in Thailand führen – der Beteiligung der Polizei an der „Geldbeschaffung“ am Straßenrand.

Thai Rath berichtete über einen Songthaew-Fahrer in Thonburi, der die Verkehrsbehörden aufforderte, einzugreifen und sein Unternehmen vor korrupten Polizeibeamten zu schützen. Die Behörde sollte die Fahrgäste besser im Baht-Bus stehen lassen, anstatt Korruption zu begünstigen, so der Fahrer.