Erster Thai-Impfstoff wird an Menschen erprobt

BANGKOK: Nach Versuchen an Affen und Ratten mit einer hohen Erfolgsrate zur Verhinderung der Übertragung von Covid-19 wird der erste in Thailand entwickelte Impfstoff seit Montag an Menschen erprobt. Das Präparat wurde vom Chula Vaccine Research Centre der Chulalongkorn-Universität und dem King Chulalongkorn Memorial Hospital realisiert.

Im Erfolgsfall wird der ChulaCov19-Impfstoff das zweite Covid-19-Präparat sein, das in Thailand hergestellt wird, neben dem lokal produzierten Impfstoff von AstraZeneca. ChulaCov19 ist ein mRNA-Impfstoff, ähnlich wie die Impfstoffe von Pfizer-BioNTech und Moderna. Die Impfstoffe wirken, indem sie menschliche Zellen anweisen, ein „Spike-Protein" zu bilden, um eine Immunantwort auf Covid-19 auszulösen.

Die erste Phase der Humanversuche für den ChulaCov19-Impfstoff umfasst gesunde Freiwillige, die unter ärztlicher Aufsicht am King Chulalongkorn Memorial Hospital teilnehmen. Laut dem Direktor des Krankenhauses, Suttipong Wacharasindhu, umfasst die erste Phase 72 Personen, von denen die Hälfte zwischen 18 und 55 Jahren und die andere Hälfte zwischen 65 und 75 Jahren alt ist. Einige Teilnehmer bekommen eine Dosis von 10 Mikrogramm, während andere zwischen 25mcg und 50mcg erhalten, da die Forscher daran arbeiten, die optimale Dosierung zu bestimmen.

Wenn die Ergebnisse der Phase 1 zufriedenstellend sind, beginnt im August die Phase 2, an der zwischen 150 und 300 Probanden teilnehmen werden. Wenn beide Phasen ein hohes Maß an Wirksamkeit und Sicherheit zeigen, kann laut Suttipong die Phase 3 übersprungen werden, und ChulaCov19 könnte noch vor Mitte nächsten Jahres in die Produktion gehen.

Der Impfstoff kann bei Kühlschranktemperaturen von 2 – 8 Grad bis zu drei Monate gelagert werden und hält sich bei Raumtemperatur zwei Wochen. Unterstützung erhalten die thailändischen Forscher von Drew Weissman von der Universität Pennsylvania, der maßgeblich an der Entwicklung der RNA-Technologie beteiligt war, die zu den Impfstoffen von BioNTech/Pfizer und Moderna führte.