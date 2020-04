Von: Redaktion DER FARANG | 27.04.20

BANGKOK: Die zivile Luftfahrtbehörde (CAAT) plant, ihr Einreiseverbot um weitere 15 Tage zu verlängern, um eine mögliche rasche Zunahme von Covid-19-Infektionen zu verhindern, da über 1.000 Thais in dieser Woche in das Land zurückkehren wollen.

Sollte das laufende Flugverbot, das am 30. April endet, verlängert werden, wird es das vierte in einer Reihe von vorübergehenden Flugsperrungen sein, die am 4. April begannen. „Wir müssen möglicherweise Passagierflugzeugen die Landung in Thailand weiter untersagen, aber das letzte Wort wird das Gesundheitsministerium haben", sagte CAAT-Chef Chula Sukmanop.

Chula fügte an, die Behörden könnten nicht selbstgefällig sein, da die Infektionsraten in Übersee, auch in den Nachbarländern, nach wie vor hoch seien. Die täglichen Berichte über neue Covid-19-Fälle im Land lagen seit dem 21. April unter 20, mit Ausnahme des letzten Samstags, als die Zahl aufgrund von Infektionen, die bei einer Gruppe inhaftierter illegaler Wanderarbeiter festgestellt wurden, auf 53 stieg.

Anfang dieses Monats hatte die CAAT ihr Flugverbot bis zum 18. April verlängert, nachdem das erste Verbot am 6. April endete. Dann verlängerte sie das Verbot vom 18. April bis zu diesem Donnerstag und verwies auf die Notwendigkeit, die Maßnahmen zur Kontrolle der Einreise in das Land fortzusetzen.