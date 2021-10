EILMELDUNG - BANGKOK: Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha gab in einer Pressekonferenz am Donnerstag bekannt, dass das „Centre for Covid-19 Situation Administration“ (CCSA) auf seiner jüngsten großen Sitzung der Öffnung des Landes und der Abschaffung der Quarantänepflicht für vollständig geimpfte Flugreisende aus 10 Ländern mit niedrigem Covid-19-Risiko am 1. November zugestimmt hat.

Wie bereits berichtet, wurde auf dem CCSA-Treffen auch entschieden, dass ab kommenden Samstag (16. Oktober 2021) die nächtliche Ausgangssperre um zwei Stunden gekürzt wird – sie gilt dann von 23.00 bis 03.00 Uhr, bisher (und bis dahin) von 22.00 bis 04.00 Uhr.

Folglich dürfen ab Samstag auch Restaurants und Lebensmittelgeschäfte länger öffnen – bis 22.00 Uhr.

Verboten bleibt bis auf Weiteres der Ausschank und Verkauf von alkoholischen Getränken in Gastronomiebetrieben. Auch Bars, Nachtclubs und andere Vergnügungsetablissements müssen weiter geschlossen bleiben.

Das thailändische Außenministerium teilte zwischenzeitlich mit, dass das „Certificate of Entry“ (COE) für vollständig geimpfte ausländische Flugreisende am 1. November 2021 abgeschafft und durch das webbasierte System „Thailand Pass“ ersetzt wird. Damit befolgt das Ministerium dem Regierungsappell, vollständig geimpften Flugreisenden die Einreise nach Thailand zu erleichtern.

Das COE gilt somit nur noch für Personen, die auf dem Land- oder Seeweg nach Thailand einreisen und sich in Quarantäne begeben müssen. Ebenfalls für Personen ohne vollständigen oder keinem Covid-19-Impfschutz.

Weitere Einzelheiten zu den Lockerungen der Corona- und Einreisebestimmungen, die auf der großen CCSA-Sitzung am Donnerstag entschieden wurden, sollen im Laufe des Tages der Presse bekanntgegeben werden.

(alle Angaben ohne Gewähr)