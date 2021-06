BANGKOK: Ausländer, die in Thailand leben, können sich ab dem 7. Juni für die Covid-19-Impfung anmelden, teilte Dr. Sopon Iamsirithaworn, stellvertretender Direktor des Department of Disease Control, am Mittwoch gegenüber der Presse mit.

Zunächst würden nur ältere Menschen und Frauen und Männer mit chronischen Krankheiten bevorzugt behandelt werden. Sie könnten ihre Impfungen ab dem 7. Juni über www.thailandIntervac.com im Voraus buchen. Derzeit würden Botschaftsangehörige, ihre Familien und Mitarbeiter internationaler Organisationen in drei ausgewiesenen Krankenhäusern geimpft. Dr. Sopon fügte hinzu, dass sich weitere Krankenhäuser dem Programm bald anschließen werden.