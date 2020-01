Einer geht noch: Betrunkener stürzt auf Feuertreppe

PATTAYA: Sanitäter der Sawang Boriboon Foundation wurden am Samstag in den frühen Morgenstunden zu einem Hotel in der Soi 8 der Beach Road gerufen, wo gegen 5.30 Uhr ein unter Alkoholeinfluss stehender Ausländer in der siebten Etage eines Treppenhauses in einer großen Blutlache liegend schwerverletzt aufgefunden wurde.

Um ihn herum lagen mehrere leere Alkoholflaschen. Der stark alkoholisierte Mann wollte sich vermutlich einen letzten Absacker vor der Bettruhe genehmigen. Dass er als Ort für seinen Schlummertrunk jedoch ausgerechnet die Feuertreppe des Hotels auserkoren hatte, wurde ihm zum Verhängnis. Beim Hinabsteigen der Treppe stürzte er und landete im hohen Bogen im Parterre. Der Urlauber, ein US-Bürger, erlitt bei dem Sturz erhebliche Rippen- und Knieverletzungen. Nachdem ihm die Sanitäter auf einer Trage aus dem siebten Stockwerk hinuntergetragen hatten, wurde er umgehend ins Pattaya Memorial Hospital zur Behandlung eingeliefert.