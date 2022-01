KORAT: Als Anwohner am Samstag gegen 20.00 Uhr in einem Markt in Nakhon Ratchasima im Nordosten des Landes Hilferufe hörten, fanden sie einen Teenager in einer misslichen Lage vor, der durch das Dach in das Gebäude einbrechen wollte, jedoch in der Deckenverkleidung steckenblieb.

Der 14-Jährige wollte durch das Dach in einen Handy-Shop im Wang Mee Market einsteigen, blieb jedoch stecken und schrie um Hilfe, wodurch der schiefgelaufene Einbruch aufflog.

Eine Frau, die in der Nähe speiste, hörte seine Hilferufe und alarmierte den Wachmann, der daraufhin den Besitzer des Ladens anrief. Als der Eigentümer eintraf, fand er den Jugendlichen in der Decke hängend vor. Er hatte offenbar einige Deckenbretter entfernt, um auf den Boden zu gelangen, blieb jedoch stecken.

Ratamaporn Saeyang sagte gegenüber der Presse, sie sei sofort zu ihrem Laden geeilt, als sie von dem Vorfall erfuhr. Eine Gruppe von Leuten brauchte offenbar fast eine Stunde, um den Jungen aus seiner misslichen Lage zu befreien. Der Teenager behauptete, er habe nur in den Laden hineinschauen wollen und nicht die Absicht gehabt, etwas zu stehlen. Er wurde dennoch der Polizei übergeben, um ein Gerichtsverfahren einzuleiten.