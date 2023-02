Foto: The Nation

CHIANG RAI: Am Wat Saeng Kaew Phothiyan in Chiang Rai im Norden des Landes wurde am Valentinstag ein neuer dreistöckiger, gläserner Skywalk offiziell eröffnet.

Tausende von Menschen zog es am Dienstag (14. Februar 2023) zu der neuen Touristenattraktion, die atemberaubende Ausblicke auf die 50 mal 21 Meter große Statue des Maitreya-Buddhas bietet. Die Einheimischen feierten das Ereignis auch mit einer traditionellen Tanzvorführung.

Foto: The Nation

Der Abt des Tempels, Kruba Ariyachart Ariyajitto, sagte gegenüber der Presse, dass der Skywalk die Menschen zum Erwerb religiöser Verdienste (tambun) und zum Studium der buddhistischen Lehre ermutigen soll.

„Er wurde am Valentinstag eröffnet, damit sich die Menschen Zeit nehmen können, um nett zueinander zu sein, insbesondere zu ihren Eltern“, erklärte er.

Der Wat Saeng Kaew Phothiyan befindet sich in Chiang Rais Bezirk Mae Suai (Karte).