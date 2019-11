Von: Redaktion DER FARANG | 14.11.19

BANGKOK: Bei der geplanten Verbesserung der Englischkenntnisse thailändischer Schülerinnen und Schüler durch die Einführung eines zweisprachigen Lehrplans in allen Klassenstufen müssten die Mängel der Schulabschlüsse beseitigt werden, sagte der Generalsekretär des Office of the Basic Education Commission (OBEC) Amnat Wichayanuwat am Mittwoch.



Die Vorbereitungen liefen im Einklang mit der Zusage von Bildungsminister Nataphol Teepsuwan, den zweisprachigen Lehrplan vom Kindergarten bis zu mehr als 2.000 Bezirksschulen ab dem Schuljahr 2020 einzuführen. Amnat sagte weiter, die Bezirks- und Unterbezirksschulen müssten nachweisen, dass sich die O-NET-Werte (Ordinary National Educational Test) ihrer Schüler in den letzten drei Jahren verbessert hätten. Das sei hingegen unmöglich, weil diese Schulen noch nicht einmal mit dem neuen Unterricht begonnen hätten.

Die OBEC bietet drei englischsprachige Programme an: • Ein internationales Programm, das Kurse aus dem Ausland verwendet und auf Muttersprachlern oder Lehrern basiert, die anderweitig qualifiziert sind. • Ein Intensivprogramm für Englisch, das fünf Lektionen pro Woche bietet, um die Lernenden auf Stufe B2 zu bringen. Dies bedeutet, dass sie in einem Unternehmen oder Land kommunizieren, lernen und arbeiten können, in dem Englisch die Hauptsprache ist. • Ein allgemeines Englischprogramm, mit dem Kinder auf Englisch kommunizieren und von Lehrern lernen können, die im Rahmen des Projekts „English Boot Camp“ geschult wurden. Die OBEC beaufsichtigt derzeit 19 Schulen mit dem Internationalen Programm und 400, an denen alle oder einige Fächer auf Englisch unterrichtet werden.