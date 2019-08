Von: Redaktion DER FARANG | 21.08.19

BANGKOK: Dr. Khajorn Kaewjarat von der Abteilung für Krankheitskontrolle nennt die Gründe, warum elektronische Zigaretten in Thailand verboten sind: E-Zigaretten sollen Hirnschäden und Krebs verursachen.

Laut Dr. Khajorn würden bei E-Zigaretten die Aromen angenehm und süß duften, der Dampf stelle jedoch ein großes Risiko für Benutzer und Passivraucher dar. Der Nikotinspiegel steige im Blut und in den Organen, was zu gesundheitlichen Komplikationen führen könne. Beim Rauchen von E-Zigaretten könnten sich Blutdruck und Herzfrequenz erhöhen und sich der Blutzuckerspiegel nachteilig verändern. Einfuhr, Verkauf und Rauchen von E-Zigaretten sind in Thailand mit erheblichen Strafen verbunden.