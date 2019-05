Von: Redaktion DER FARANG | 17.05.19

BANGKOK: Ein 55 Jahre alter Deutscher sitzt in Bangkok im Gefängnis, weil er bei seiner Einreise einen gefälschten Ausweis vorgezeigt haben soll.

Laut dem „Donaukurier“ hat die Deutsche Botschaft in Bangkok bestätigt, dass der Ingolstädter von der Immigration festgenommen wurde. Danach kam der Mann am 6. April in Bangkok an; er wollte seinen Urlaub in Pattaya verleben und am 5. Mai wieder in Ingolstadt sein. Als er nicht an seinem Arbeitsplatz erschien, hatte ein Arbeitskollege eine Vermisstenanzeige aufgegeben und in den sozialen Netzwerken einen Aufruf gestartet. Der Deutsche, so berichtete der „Donaukurier“ weiter, hat in einem Schreiben an einen Freund mitgeteilt, er sei mit vielen anderen Häftlingen in einer Art Turnhalle eingesperrt. Es wird befürchtet, dass er wohl so schnell nicht in die Heimat zurückkehrt. Das könnte Monate dauern, glaubt der Freund.