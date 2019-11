Deutscher unterschlägt Brieftasche mit 700.000 Won

BANGKOK: Unter den von der Touristenpolizei zwischen dem 24. und 30. Oktober verhafteten 766 Frauen und Männern ist ein Deutscher, der eine einem Koreaner gehörende Brieftasche mit 700.000 Won (17.500 Baht) im Einkaufszentrum Central Marina in Pattaya eingesteckt hatte und dort festgenommen wurde.

Die Touristenpolizei nennt weitere Fälle: 13 Südkoreaner wurden verhaftet, weil sie im Internet Sportwetten anboten und 30 Millionen Baht kassierten. – Ein Thailänder wurde wegen Betrugs im Zusammenhang mit der Buchung einer Poolvilla festgenommen. Seine Haupteinnahmequelle war die betrügerische Aufbewahrung von Sicherheitsleistungen. Er nahm von 30 Opfern ungefähr 300.000 Baht ein. – Eine thailändische Frau wurde verhaftet, weil sie eine illegale Reiseagentur namens Privilege Cargo und Trading an der Sukhumvit Soi 13 in Bangkok betrieben hatte. – In Patong auf der Ferieninsel Phuket wurde ein Thai festgesetzt, der Touristen mit Marihuana versorgte. – Ein Italiener wurde auf der Koh Samui mit 2.531 Tagen Overstay erwischt. Er war 2011 mit einem Touristenvisum nach Thailand eingereist und wurde wegen Unterschlagung von zwei Millionen Baht in einer Firma gesucht.