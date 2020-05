Deutscher erstochen: Baldiger Ermittlungserfolg?

Von: Redaktion DER FARANG | 09.05.20

PRACHIN BURI: Nach einem Treffen mit seinen Beamten hat Generalmajor Naradech Klomthuksing, Chef der Provinzpolizei von Prachin Buri, von einem baldigen Ermittlungserfolg im Mordfall des 60 Jahre alten Deutschen gesprochen.

Er könne bald gute Nachrichten verkünden, sagte der Generalmajor. Die Leiche des Deutschen wurde am Mittwochmorgen mit einer Stichwunde in der Brust in dessen Reihenhaus an der Soi Bang Pakong 2 gefunden. Ein blutiges Obstmesser lag neben der Leiche. Das Opfer hatte am Sprachinstitut Thambrit Mr. Paul in Prachin Buri Englisch unterrichtet und war bei seinen Nachbarn beliebt. Naradech sagte, der Tod sei schlecht für das Image Thailands und forderte eine umfassende Untersuchung. Der Polizeichef bildete separate Einsatzgruppen, um jeden Aspekt des Tötungsdelikts zu untersuchen. Die Beamten ermitteln weiter in alle Richtungen: Familienstreit, Streit mit einer Frau oder Raubüberfall.