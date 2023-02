Von: Björn Jahner | 17.02.23

BANGKOK: Während viele Einwohner Bangkoks ihre Viertel wie Sathorn, Thonglor oder Lat Phrao nur selten verlassen, werden Millionen von Reisenden ihren Weg durch den monumentalen neuen Eisenbahnknotenpunkt der Hauptstadt nehmen, um alle Teile des Königreichs und eines Tages auch darüber hinaus zu entdecken.

Diejenigen, die jetzt ihr Glück in Bangkoks riesigem neuen Transportknotenpunkt, dem Krung Thep Aphiwat Central Terminal, auch bekannt als Bang Sue Grand Station, versuchen, sollten sich einen hilfreichen, neuen Leitfaden auf ihr Smartphone laden, um sich in der verwirrenden Unermesslichkeit des Bahnhofs zurechtzufinden.

PDF erklärt das Was, Wo und Wie

Der Autor des Leitfadens ist kein Geringerer als der Twitter-Flüsterer Richard Barrow. Die neueste Ergänzung des Barrow Expanded Universe ist eine 30-seitige PDF-Datei, die das Was, Wo und Wie der Viertelmillion Quadratmeter des Bahnhofs erklärt.

Barrow, der von sich selbst sagt, er sei „schon immer ein Eisenbahnfan“ gewesen, erklärte gegenüber der Presse, dass das Projekt zwei seiner großen Leidenschaften vereint.

„Im Grunde genommen verbinde ich meine Liebe zur Eisenbahn mit meinem Inte­resse am Tourismus“, so Barrow in einer Mitteilung. „Mein Ziel ist es, den Bahntourismus zu fördern.“

Der Führer enthält wichtige Informationen, wie man den Bahnhof im nördlichen Stadtteil Chatuchak mit dem Taxi, dem Bus oder der U-Bahn erreicht.

Karte verschafft Übersicht

Er enthält eine Karte, mit der man sich in der weitläufigen Anlage zurechtfindet und Einrichtungen wie Toiletten, Ladestationen, Essen und sogar Duschen findet.

Am hilfreichsten sind die Informationen über die Fahrkartenausstellung, wo man auf welche Züge warten muss und die aktuellen Fahrpläne. Diese umfassen alle von der staatlichen Eisenbahn betriebenen Langstrecken, und Barrow hat Fußnoten hinzugefügt, die detailliert beschreiben, was man von jedem Zug erwarten kann.

Hält Barrow den auch als KTW bekannten Bahnhof nach sechs Jahren Bauzeit und geschätzten 34 Mrd. Baht für einen Segen oder einen Reinfall?

Barrow erstellte den Leitfaden nach einer Reihe von Besuchen des Bahnhofs aus erster Hand, bei denen er auf die „Kinderkrankheiten“ hinwies. Diese haben sich jedoch bereits verbessert, und er ist optimistisch, was die Zukunft der Station als wichtiger Teil der zivilen Verkehrsinfrastruktur angeht.

„Ich denke, Krung Thep Aphiwat wird sich mit der Zeit hervorragend entwickeln. Im Grunde haben sie es zukunftssicher gemacht“, sagte Barrow. „Wenn Sie in zehn Jahren zurückkommen, wird es der Verkehrsknotenpunkt für die Region sein, mit Hochgeschwindigkeitszügen, die vom dritten Stock nach Laos fahren.“

So werden in naher Zukunft auch der Airport Rail Link und die Züge nach Phnom Penh vom neuen Bahnhof starten.

Investition in die Zukunft

„Jetzt sieht es hier noch groß und leer aus, aber später wird es wirklich belebt sein“, fügte er hinzu. „Die Umgebung wird ebenfalls erschlossen werden, so dass der Bahnhof wie eine Stadt in der Stadt sein wird.“

Der Führer enthält auch Fahrpläne für die 62 Züge, die noch vom alten Bangkoker Bahnhof abfahren, einschließlich aller Strecken der Eastern Line.

Ist er wütend darüber, dass Hua Lamphong als Bangkok Railway Station bezeichnet wird, obwohl es ein Terminal ist, während KTW als Terminal bezeichnet wird, obwohl es ein Knotenpunkt für Strecken in alle Richtungen ist?

Nein, Richard Barrow wird nicht wütend. Er kennt die Fakten.

Seiner Meinung nach entspricht KTW tatsächlich der Definition eines Terminals – zumindest vorläufig.

„Aber in Zukunft wird der Airport Rail Link von Phaya Thai im Süden hierherkommen und dann vom nördlichen Ende nach Don Mueang fahren“, sagt er. „Auch die Verlängerung der Red Line wird in etwa fünf Jahren am südlichen Ende beginnen und nach Hua Lamphong führen, wo es eine neue Hochbahnstation geben wird. Die nächste Verlängerung wird dann den Fluss überqueren. Dann sollte er Zentralbahnhof genannt werden, da er der Knotenpunkt vieler Linien sein wird.“

Der Krung Thep Aphiwat Central Terminal Guide sowie weitere nützliche Bahnreiseführer stehen kostenlos unter www.thaitrainguide.com/guidebook zum Download bereit.