BANGKOK: Nach einer aktuellen Studie des Department of Mental Health leiden bis zu sieben von 100.000 Menschen in Thailand unter Stress im Zusammenhang mit der Covid-19-Krise.

Dr. Wimonrat Wanpen, Direktorin des Mental Health Centre 13, sagte, die Zahl sei in der dritten Infektionswelle von sechs auf sieben gestiegen. Mehr Menschen seien so gestresst, dass sie entweder klinisch depressiv seien oder Selbstmordgedanken hätten. „Wenn die Regierung keine Maßnahmen ergreift, um die Sorgen der Menschen zu lindern, werden bald bis zu acht von 100.000 Menschen in Thailand selbstmordgefährdet sein.“ Das Ministerium hat eine Website eingerichtet, um den Menschen zu helfen, ihren Stresslevel zu bewerten.