Covid-19: Französin hat das Krankenhaus verlassen

KOH SAMUI: Die 57-jährige Französin, die im vergangenen Monat auf Koh Samui positiv auf Covid-19 getestet wurde, nachdem sie eine Quarantäne in einem Hotel in Samut Prakan absolviert hatte, durfte jetzt das Krankenhaus verlassen.



Sie wurde negativ getestet und hat sich vollständig erholt. Die guten Wünsche einer großen Gruppe lokaler Beamter und medizinischen Personals des Krankenhauses Koh Samui begleiteten sie auf dem Weg nach Hause. Die Französin wird aber weiterhin 30 Tage lang in ihrer Unterkunft unter Quarantäne stehen.

Die Französin war letzten Monat mit ihrem Mann und ihrem Kind aus Limoges in Frankreich nach Thailand zurückgekehrt. Nachdem sie die alternative staatliche Quarantäne in Samut Prakan verlassen hatte, flog sie nach Samui und wurde am 21. Oktober positiv auf Covid-19 getestet. Laut Apidech Phromkhim von der Gesundheitsbehörde auf Koh Samui hat sich niemand auf der Insel mit dem Coronavirus infiziert. Alle, die mit der Frau Kontakt hatten, wurden negativ getestet.