Corona-Variante XBB: Thailand meldet erste Fälle

Internationale Flugreisende im Suvarnabhumi International Airport in Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: In Thailand sind die ersten beiden Fälle der neuen Covid-19-Subvariante XBB aufgetreten, bestätigte das Gesundheitsministerium am Montag mitgegenüber der Presse.

Zwei Frauen – eine Thailänderin und eine Ausländerin – wurden positiv auf den neuen und hochgradig übertragbaren Omikron-Stamm getestet, teilte das Medical Sciences Department (MSD) des Ministeriums mit.

MSD-Leiter Dr. Supakit Sirilak betonte, dass kein Grund zur Panik bestehe, da der XBB-Stamm, wie andere Omikron-Untervarianten, eine schwache Version des Virus sei.

Er fügte hinzu, dass in Singapur der XBB-Stamm jetzt der vorherrschende Covid-19-Stamm sei, es aber keinen Anstieg der Zahl der Fälle mit schweren Symptomen gegeben habe.

Bei dem ersten XBB-Fall in Thailand handelt es sich um eine 48-jährige Thailänderin, die Husten und eine verstopfte Nase bekam und am 27. September 2022 ins Krankenhaus kam. Sie wurde positiv auf Covid-19 getestet, entwickelte aber kein Fieber und erholte sich am 6. Oktober 2022 nach zwei Wochen häuslicher Isolation.

Bei dem zweiten Fall handelte es sich um eine 60-jährige Ausländerin, die Husten bekam und einen Tag vor ihrem Krankenhausaufenthalt am 28. September 2022 mit einem ATK-Kit positiv getestet wurde.

Sie war erst kürzlich aus Hongkong gekommen und erholte sich nach der Isolierung im Hotel vom 28. September bis zum 7. Oktober 2022. Während der Isolation hatte sie weder Husten noch Fieber.

Dr. Supakit erklärte, dass der XBB-Stamm ein rekombinanter Stamm von BJ.1 (BA.2.10.11) und BM.1.1.1 (BA.2.75.3.1.1.1) sei – beides Ableger der Omikron-BA.2-Variante.

Am Samstag gab Dr. Supakit bekannt, dass Thailand die Einreisenden auf XBB untersucht, nachdem drei Personen aus Thailand letzte Woche in Hongkong positiv getestet wurden.

Der XBB-Stamm wurde erstmals im August 2022 in Singapur und den Vereinigten Staaten entdeckt. Bislang wurden weltweit über 260 XBB-Fälle gemeldet.

Dr. Supakit führte fort, dass die Gesundheitsbehörden letzte Woche die DNA von 128 Covid-19-Proben untersuchten und feststellten, dass es sich bei 126 um Omikron-BA.4- oder BA.5-Untervarianten handelte, die meisten davon BA.5. Die restlichen zwei waren BA.2, während die Delta-, Alpha- und Beta-Varianten nicht nachgewiesen wurden.

Neben den XBB-Subvarianten wurden in Thailand auch die Stämme BA.2.75.2 (acht Fälle), BN.1 oder BA.2.75.5.1 (10 Fälle) und BF.7 (zwei Fälle) nachgewiesen.

Nach Aussage von Dr. Supakit werde Thailand die Daten zu den beiden XBB-Fällen in das globale Covid-19-Verfolgungsprojekt GISAID hochladen.

Die Daten zu den beiden BF.7-Fällen seien bereits im vergangenen Monat hochgeladen worden. Bei dem ersten Fall handelte es sich um ein 16-jähriges ausländisches Kind, das in Bangkok lebte, und bei dem zweiten um eine 62-jährige thailändische medizinische Mitarbeiterin in Bangkok. Keiner von beiden entwickelte schwere Symptome, fügte Dr. Supakit hinzu.

Von den 53 Menschen, die in der vergangenen Woche in Thailand an Covid-19 starben, hatten die meisten eine Grunderkrankung und/ oder waren nicht geimpft, informierte Dr. Jakkarat Pitthayawong-anan, Direktor für Epidemiologie bei der Seuchenschutzbehörde, die Presse.

Nur 4,9 Prozent der Krankenhausbetten waren mit Covid-19-Patienten belegt, während die Zahl der wegen Lungenproblemen behandelten Patienten bei 2.200 lag.

Der Direktor des Nationalen Gesundheitsinstituts, Dr. Archawin Rojanawiwat, riet Menschen, die während der bevorstehenden Grippesaison nach dem Monsun Symptome entwickeln, sich mit ATK-Kits zu testen, um festzustellen, ob eine Omikron-Infektion dafür verantwortlich ist.