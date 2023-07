UPDATE - BANGKOK: Der stellvertretende Gouverneur von Bangkok, Wisanu Subsompon, vermutet eine Fehlfunktion des Krans als Ursache für den Einsturz einer Überführung an der On Nut - Lat Krabang Road. Bei dem Unfall am Montagabend (10. Juli 2023) wurde ein Arbeiter getötet und acht weitere wurden verletzt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 18.00 Uhr auf der Baustelle der Lat Krabang-Hochbrücke an der Kreuzung vor dem Lotus-Kaufhaus, Filiale Lat Krabang, an der Luang Phaeng Road. Ein Teil der 20 Meter hohen Betonhochbrücke stürzte zusammen mit einem Stützbalken auf die Straße, wodurch mehrere Autos und Busse beschädigt wurden und es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Khun Wisanu inspizierte die Unfallstelle am Montag gegen 20.00 Uhr.

Foto: The Nation

Berichten zufolge wurde ein Arbeiter durch den Einsturz der Brücke getötet, während acht weitere verletzt wurden und ins Krankenhaus gebracht wurden. Vier von ihnen befinden sich in kritischem Zustand, so der stellvertretende Gouverneur. Die Stadtbeamten untersuchen die Ursache des Unfalls, haben jedoch den Verdacht, dass die Fehlfunktion des Krans zum Zusammenbruch der Struktur führte.

Khun Wisanu fügte hinzu, dass der Bau der Brücke über die Kreuzung On Nut - Lat Krabang im Jahr 2021 begonnen hatte und ursprünglich im August dieses Jahres abgeschlossen werden sollte. Aufgrund der Covid-19-Situation wurde die Fertigstellung jedoch auf Dezember verschoben.

Foto: The Nation

Der Gouverneur von Bangkok, Chadchart Sittipunt, besuchte Montagabend die Unfallstelle und forderte die Rettungskräfte auf, alle verletzten und vermissten Personen zu finden, die möglicherweise unter den Trümmern eingeschlossen sind. Personen, die vermuten, dass ihre Angehörigen vermisst werden, wurden aufgefordert, die Behörden über die Hotline 199 zu informieren. Gouverneur Chadchart gab bekannt, dass vor Ort eine Kommandozentrale eingerichtet wird, die nur von autorisiertem Personal betreten werden darf, da weiterhin die Gefahr besteht, dass Teile der Struktur einstürzen könnten. Alle freiwilligen Rettungskräfte wurden aufgefordert, sich in der Kommandozentrale zu melden, um unnötiges Gedränge zu vermeiden.

Um weitere mögliche Opfer zu finden und die Ursache zu untersuchen, wird das Gebiet um die Kreuzung für 3 bis 4 Tage gesperrt, so Gouverneur Chadchart. Generalleutnant Thiti Saengsawang, Kommissar des Metropolitan Police Bureau, ordnete an, dass Beamte der Polizeistation Jorakhe Noi und des Metropolitan Police Bureau 3 das Gebiet nach vermissten Personen absuchen und den Verkehrsfluss erleichtern, indem sie Autofahrer auf alternative Routen umleiten. Die Polizeibeamten wurden auch angewiesen, die Schlafsäle der Bauarbeiter in der Umgebung zu überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter anwesend sind, da sich der Unfall während eines Schichtwechsels ereignete.