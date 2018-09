Von: Redaktion DER FARANG | 18.09.18

KOH SAMUI: Eine Bürgerbeschwerde wegen ungeklärt bei Maenam ins Meer einlaufenden Schmutzwassers hat Ende Juli auf Koh Samui für offizielle Reaktionen gesorgt.

Bürgermeister Ramnate Jaikwang stellte Suratthanis Gouverneur Wichawut Jinto ein neues Klärprojekt vor, das zukünftig Abwässer reinigt und erst dann in die offene See entlässt. Für zehn Millionen Baht wird derzeit eine unterirdische Kläranlage auf 12 mal 12 Meter gebaut und etwa drei Meter in die Erde verlegt. Rund 200 Haushalte und Restaurants sollen daran angeschlossen werden, so der Bürgermeister. Koh Samui hat wie fast alle touristischen Hochburgen in Thailand mit Müll- und Abwasserproblemen zu kämpfen. Auch die beiden großen Kläranlagen in Chaweng und Lamai werden nicht professionell betrieben und gewartet.