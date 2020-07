Written by: Redaktion DER FARANG | 25/07/2020

Condomimium-Neubau in Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Der Preisindex für Eigentumswohnungen im Großraum Bangkok stürzte im zweiten Quartal zum zweiten Mal in Folge ab, da Bauträger mit massiven Rabatten werben.

Laut Vichai Viratkapan, Generaldirektor des Real Estate Information Center (REIC), haben die Bauträger die Preise für Eigentumswohnungen gesenkt, um Käufer anzuziehen, denn die Kaufkraft hat sich durch den Ausbruch von Covid-19 deutlich geschwächt. Bauunternehmer hätten Rabatte von bis zu 36 Prozent angeboten, um den Bestand abzubauen, insbesondere fertige Einheiten. Stadthäuser erhielten Rabatte bis zu 32 Prozent, während der maximale Rabatt für einzelne Einfamilienhäuser 12 Prozent betrage, sagte Vichai.

Standorte in der Nähe von BTS-Stationen in Samut Prakan verzeichneten den größten Rückgang des Preisindexes für Eigentumswohnungen. Standorte in der Nähe neuer Nahverkehrslinien, einschließlich der gelben und orangefarbenen Linien, zeigten jedoch einen Anstieg auf dem Index.