Von: Redaktion DER FARANG | 26.11.20

BANGKOK: Energy Absolute (EA) erwartet, dass Thailands Elektrofahrzeugindustrie (EV) schnell wachsen wird, sobald das Batteriewerk im ersten Quartal des nächsten Jahres die Produktion aufnimmt.

Laut Amorn Sapthaweekul, stellvertretender CEO von EA, ist der Bau der Batteriefabrik zu 90 Prozent abgeschlossen, und die Produktion werde voraussichtlich im Januar nächsten Jahres beginnen. Die Fabrik werde es den Tochtergesellschaften des Unternehmens ermöglichen, verschiedene Arten von Elektrofahrzeugen wie Autos, Busse und Fähren herzustellen. Nächstes Jahr werde sich das Unternehmen auf Investitionen in Elektrofahrzeuge und Kraftwerke konzentrieren, sowohl im Inland als auch im Ausland.

EA hat 17,2 Milliarden Baht für Investitionen in 2021 bereitgestellt: 5,19 Milliarden Baht für das Batteriegeschäft, 5,13 Milliarden Baht für die Entwicklung von Industrieparks und 3,35 Milliarden Baht für ein EV-Werk in Chachoengsao. Der Rest wird für andere Geschäfte, wie Elektroboote und erneuerbare Energien, ausgegeben. Das Unternehmen will an einer Ausschreibung teilnehmen, um im nächsten Jahr etwa 3.000 Elektrobusse zu montieren.