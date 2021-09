Bangkoks touristische Öffnung wird verschoben

BANGKOK: Die Öffnung der thailändischen Hauptstadt für vollständig gegen Covid-19 geimpfte ausländische Touristen verzögert sich. Da die meisten Einwohner Bangkoks immer noch auf ihre zweite Impfung warten, wird der ursprünglich geplante Eröffnungstermin am 1. Oktober 2021 um zwei Wochen auf den 15. Oktober 2021 verschoben.

Tourismus- und Sportminister Phiphat Ratchakitprakarn betonte gegenüber der Presse, dass der entsprechende Zeitplan für die touristische Öffnung Bangkoks verschoben wird, da die Hauptstadt einen Aufschub benötigt. Grundvoraussetzung für die Wiedereröffnung ist eine Impfquote von mindestens 70 Prozent der Einwohner, erklärte Khun Phiphat.

Gegenwärtig seien nach Aussage des Tourismus- und Sportminister lediglich 37 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, weitere 33 Prozent befinden sich im Zeitraum von 8 bis 12 Wochen nach der ersten AstraZeneca-Impfung.

Die Verschiebung des Termins der Wiedereröffnung der Millionenmetropole wurde am Mittwoch auf einem Treffen zwischen Tourismus- und Sportminister Phipat und Bangkoks Gouverneur Aswin Kwanmuang entschieden, bei dem die Bereitschaft der Stadt zur touristischen Öffnung diskutiert wurde.

Phiphat sagte, dass das Ministerium und die Tourismusbehörde von Thailand (TAT) einen Alternativplan vorgestellt hätten, der die Öffnung von nur 21 Innenstadtbezirken vorsah, der jedoch von Bangkoks Gouverneur Aswin abgelehnt worden sei, damit den Besuchern der Stadt der umständliche Transport zwischen den für sie freigegebenen Gebieten erspart werde. Stattdessen entschied der Gouverneur, dass der Termin für die Öffnung Bangkoks um zwei Wochen verschoben wird. Erst wenn alle Bezirke der Stadt das Impfziel erreicht haben, werde Bangkok geöffnet, so Khun Aswin.

„Die quarantänefreie Einreise über Bangkok kommt dem ganzen Land zugute, da Touristen in der Regel Bangkok als erstes Ziel besuchen, bevor sie in andere Provinzen weiterreisen“, erläutert der Tourismus- und Sportminister. „Mit dem 7+7-Erweiterungsplan, der zur gleichen Zeit aktiviert wird, können ausländische Besucher 7 Tage in Bangkok bleiben und im Anschluss weitere 7 Nächte in den acht Provinzen verbringen, die sich an dem Programm beteiligen.“

Bereits drei Monate vor Bangkok, Pattaya, Chiang Mai, Hua Hin und Cha-am wurde am 1. Juli 2021 Phuket im Rahmen des „Sandbox“-Modells geöffnet, Koh Samui folgte am 15. Juli 2021, während Krabi und Phang-nga in das „7+7-Erweiterungsprogramm“ aufgenommen wurden.

Wenn das Gesundheitsministerium in naher Zukunft die Quarantänezeit von 14 auf 7 Tage verkürzt, könnten Touristen, die über das „Sandbox“-Programm nach Thailand einreisen, ab dem achten Tag das ganze Land bereisen.

In der Zwischenzeit müssen auch einheimische Reisende, die nach Thailand zurückkehren, dieselben Einreisebestimmungen einhalten wie Ausländer, auch wenn sie einen Haushalt in Bangkok haben, da sie auf der Einreisebescheinigung immer noch eine „SHA Plus“-Hotelbuchung im Voraus vorweisen müssen.

„Ab Mitte Oktober werden wir Thailand nicht nur für internationale Touristen wiedereröffnen, sondern auch die inländischen Fördermaßnahmen starten, mit denen die Wirtschaft angekurbelt werden soll, um den Menschen ein Einkommebn zu ermöglichen“, so Khun Phiphat.