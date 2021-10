KHON KAEN: Die Polizei in Mueang Khon Kaen (Khon-Kaen-Stadt) fahndet nach einem westlichen Ausländer, der eine 45-jährige Angestellte eines Massagesalons in der Isaan-Großstadt brutal angegriffen haben soll.

Der Fall wurde bekannt, nachdem der Besitzer des Massagesalons „Dee Na“ darüber benachrichtigt wurde, dass Wasser aus seinem Geschäft fließen würde. Anfangs vermutete er, dass eine Masseurin vergessen hätte, den Wasserhahn zuzudrehen. Als das Wasser jedoch eine rötliche Farbe annahm, überprüfte er die Aufnahmen der Überwachungskamera des Salons und sah, dass eine seiner Angestellten, die sich zu diesem Zeitpunkt alleine im Geschäft aufhielt, brutal von einem bisher unbekannten westlichen Ausländer angegriffen und vergewaltigt wurde.

Als die alarmierte Polizei am Tatort eintraf, fand sie die Frau bewusstlos und mit einem blutverschmiertem Gesicht vor. Das Opfer wurde umgehend zur Behandlung in das Khon Kaen Hospital eingeliefert.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Angriff bereits am Montag stattgefunden haben soll. In Aufnahmen der Überwachungskamera ist zu sehen, dass der Täter vor dem Massagesalon gewartet hatte, bis das Geschäft zwischen 10.00 und 11.00 Uhr geöffnet wurde. Nach Aussage der Polizei soll der Mann – der in lokalen Medienberichten als „Farang“ bezeichnet wurde – die Frau schwer misshandelt und vergewaltigt haben. Der Polizeichef des Bezirks Mueang Khon Kaen – Oberstleutnant Precha Kengsarikit – bestätigte auf einer Pressekonferenz, dass es sich bei dem aufsehenerregenden Fall um eine Vergewaltigung mit schwerer Körperverletzung handelt. Die Ermittlungen laufen.

Das Opfer befindet sich noch immer in besorgniserregendem Gesundheitszustand im Krankenhaus. Der Polizeichef vermutet eine Beziehungstat, auch wenn alle befragten Anwohner aussagten, dass sie den Mann niemals zuvor gesehen hätten. Die Ermittlungen laufen.