BANGKOK: Der Arzneimittelhersteller AstraZeneca teilte am Montag mit, dass er nach anfänglichen Verzögerungen bei der regionalen Produktion und Lieferung jetzt im Zeitplan liege, um seine Verpflichtungen zur Lieferung von Impfstoffen gegen das Coronavirus in Südostasien zu erfüllen.

AstraZeneca wird von seinem in Thailand hergestellten Präparat seine vereinbarte Quote von 6 Millionen Dosen noch in diesem Monat ausliefern, während der Export in andere südostasiatische Länder Anfang Juli beginnen wird. AstraZenecas thailändischer Partner Siam Bioscience will in diesem Jahr 180 Millionen Dosen produzieren, etwas mehr als ein Drittel für Thailand und zwei Drittel für andere südostasiatische Länder. Thailands Massenimpfkampagne stützt sich stark auf den Impfstoff von AstraZeneca.

Laut dem Gesundheitsministerium zeigt der Sinovac-Impfstoff eine 71- bis 91-prozentige Wirksamkeit bei der Reduzierung von Infektionen gegen die Alpha-Variante, die zuerst in Großbritannien identifiziert wurde und die seit April in 80 Prozent der Fälle in Thailand nachgewiesen wurde. Infektionen mit der Delta-Variante, die zuerst in Indien identifiziert wurde, haben in der letzten Woche deutlich zugenommen, in Bangkok, dem Epizentrum des neuerlichen Ausbruchs, um 30 Prozent.