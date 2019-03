Von: Redaktion DER FARANG | 29.03.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Zwei Thais und ein Chinese wurden von der Polizei verhaftet, weil sie acht Chinesen gegen 6.000 US-Dollar ein Einreisevisum für die USA beschaffen wollten.

Laut Generalleutnant Surachate Hakparn, Chef der Immigration, wurden die 33-jährige Thai und ihr 39 Jahre alter chinesischer Ehemann in Chiang Mai festgenommen. Den 40-jährigen Thai schnappte die Polizei auf dem Iayara-Markt in Pathum Thani. Zwei Chinesen hatten bei der Polizei Anzeige erstattet. Sie hatten jeweils 6.000 Dollar für ein Visum bezahlt. Doch sie erhielten ihre Pässe mit einem gefälschten Visum zurück. Der verhaftete Chinese hatte in den sozialen Medien Werbung geschaltet. Er könne für chinesische Passinhaber US-Einreisevisa beschaffen. Laut den Ermittlern sollen die Drei mindestens acht Personen getäuscht haben.