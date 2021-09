Aktuelle Übersicht: Lockerungen und Beschränkungen

BANGKOK: Am Freitag (1. Oktober) treten in dunkelroten Zonen eine Reihe von Lockerungen der Covid-19-Beschränkungen in Kraft, die am Montag vom „Centre for Covid-19 Situation Administration“ (CCSA) beschlossen wurden. Eine Übersicht.

Dunkelrote Zonen



Reise- und Mobilitätsbeschränkungen: Ausgangssperre von 22.00 bis 04.00 Uhr.



Ausgangssperre von 22.00 bis 04.00 Uhr. Verbotene Aktivitäten: Menschenansammlungen von mehr als 25 Personen.



Menschenansammlungen von mehr als 25 Personen. Gastronomie: Restaurants dürfen bis 21.00 Uhr öffnen, Livemusik ist erlaubt. Begrenzung der Sitzplatzkapazität auf 75 Prozent in offenen Lokalen und 50 Prozent in geschlossenen (klimatisierten). Der Verkauf/ Ausschank alkoholischer Getränke ist verboten.



Restaurants dürfen bis 21.00 Uhr öffnen, Livemusik ist erlaubt. Begrenzung der Sitzplatzkapazität auf 75 Prozent in offenen Lokalen und 50 Prozent in geschlossenen (klimatisierten). Der Verkauf/ Ausschank alkoholischer Getränke ist verboten. Shopping Malls: Einkaufszentren dürfen unter Auflagen bis 21.00 Uhr öffnen, Videospielautomaten, Vergnügungs- und Wasserparks sowie Konferenzentren und Veranstaltungssäle bleiben geschlossen.



Einkaufszentren dürfen unter Auflagen bis 21.00 Uhr öffnen, Videospielautomaten, Vergnügungs- und Wasserparks sowie Konferenzentren und Veranstaltungssäle bleiben geschlossen. Schönheits- und Massagesalons, Spas und Fitnessstudios: Dürfen bis 21.00 Uhr öffnen. Weiterhin geschlossen: Sauna und Dampfbäder.



Dürfen bis 21.00 Uhr öffnen. Weiterhin geschlossen: Sauna und Dampfbäder. Bildungseinrichtungen: Dürfen unter Einhaltung der Seuchenschutzmaßnahmen öffnen. Sportstätten: Dürfen bis 21.00 Uhr mit begrenzter Zuschauerzahl (geimpft oder Negativattest) öffnen.

Rote Zonen



Reise- und Mobilitätseinschränkungen: Keine.



Keine. Verbotene Aktivitäten: Menschenansammlungen von mehr als 50 Personen.



Menschenansammlungen von mehr als 50 Personen. Gastronomie: Restaurants dürfen bis 23.00 Uhr öffnen. Der Verkauf/ Ausschank alkoholischer Getränke ist verboten.



Restaurants dürfen bis 23.00 Uhr öffnen. Der Verkauf/ Ausschank alkoholischer Getränke ist verboten. Shopping Malls: Einkaufszentren dürfen zu ihren regulären Geschäftszeiten öffnen, Werbeveranstaltungen und Verkaufsaktionen sind verboten.



Einkaufszentren dürfen zu ihren regulären Geschäftszeiten öffnen, Werbeveranstaltungen und Verkaufsaktionen sind verboten. Schönheits- und Massagesalons, Spas und Fitnessstudios: Dürfen zu ihren regulären Geschäftszeiten öffnen.



Dürfen zu ihren regulären Geschäftszeiten öffnen. Bildungseinrichtungen: Dürfen öffnen, wenn von der Seuchenschutzbehörde der Provinz genehmigt.



Dürfen öffnen, wenn von der Seuchenschutzbehörde der Provinz genehmigt. Sportstätten: Dürfen bis 21.00 Uhr mit begrenzter Zuschauerzahl öffnen.

Orange Zonen



Reise- und Mobilitätseinschränkungen: Keine.



Keine. Verbotene Aktivitäten: Menschenansammlungen von mehr als 100 Personen.



Menschenansammlungen von mehr als 100 Personen. Gastronomie: Restaurants dürfen zu ihren regulären Geschäftszeiten öffnen. Der Verkauf/ Ausschank alkoholischer Getränke ist verboten.



Restaurants dürfen zu ihren regulären Geschäftszeiten öffnen. Der Verkauf/ Ausschank alkoholischer Getränke ist verboten. Shopping Malls: Einkaufszentren dürfen zu ihren regulären Geschäftszeiten öffnen, Videospielautomaten und Vergnügungsparks bleiben geschlossen.



Einkaufszentren dürfen zu ihren regulären Geschäftszeiten öffnen, Videospielautomaten und Vergnügungsparks bleiben geschlossen. Schönheits- und Massagesalons, Spas und Fitnessstudios: Dürfen zu ihren regulären Geschäftszeiten öffnen.



Dürfen zu ihren regulären Geschäftszeiten öffnen. Bildungseinrichtungen: Dürfen regulär öffnen.



Dürfen regulär öffnen. Sportstätten: Dürfen normal öffnen, begrenzte Zuschauerzahl.

Dunkelrote Zonen – 29 Provinzen

(maximale kontrollierte Gebiete)

Bangkok, Kanchanaburi, Chonburi (einschließlich Pattaya), Chachoengsao, Tak, Nakhon Pathom, Nakhon Nayok, Nakhon Ratchasima, Narathiwat, Nonthaburi, Pathum Thani, Prachuap Khiri Khan, Prachinburi, Pattani, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Phetchaburi, Phetchabun, Yala, Rayong, Ratchaburi, Lopburi, Songkhla, Singburi, Samut Prakan, Samut Songkhram, Samut Sakhon, Saraburi, Suphanburi, Ang Thong.

Rote Zonen – 37 Provinzen

(streng kontrollierte Gebiete)

Kalasin, Kamphaeng Phet, Khon Kaen, Chanthaburi, Chainat, Chaiyaphum, Chumphon, Chiang Rai, Chiang Mai, Trang, Trat, Nakhon si Thammarat, Nakhon Sawan, Buriram, Phattalung, Phichit, Phitsanulok, Maha Sarakham, Yasothon, Ranong, Roi Et, Lampang, Lamphun, Loei, Sisaket, Sakhon Nakhon, Satun, Sakaeo, Sukhothai, Surin, Nong Khai, Nong Bua Lamphu, Uttaradit, Uthai Thani, Udon Thani, Ubon Ratchathani, Amnat Charoen.

Orange Zonen – 11 Provinzen

(kontrollierte Gebiete)

Krabi, Nakhon Phanom, Nan, Bueng Kan, Phayao, Phang-nga, Phrae, Phuket, Mukdahan, Mae Hong Son, Surat Thani.

(alle Angaben ohne Gewähr)