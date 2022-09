Von: Redaktion DER FARANG | 16.09.22

PHUKET: Affen besuchten ein neues Resort in Chalong und versuchten in die Zimmer der Gäste zu gelangen. Das Hotel liegt in der Nähe von hügeligen Gebieten und Mangrovenwäldern, beliebte Aufenthaltsorte der Affen.

Beamte der Wildtierbehörde haben das Resort am Dienstag ausgesucht und baten die Hotelgäste auf keinen Fall die Affen zu füttern, keine Abfälle außerhalb des Zimmers liegenzulassen und die Hotelangestellten mussten darauf achten, dass keine Essensreste herumlagen.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Affen in Thailand einen Weg in die Resorts des Landes gebahnt haben. Im Mai kam ein Paar in einem Luxusresort in Krabi an und fand eine Gruppe von Affen im Whirlpool vor. In einem auf Facebook geposteten Video ist eine Gruppe von Affen zu sehen, die sich prächtig amüsiert. Sie tauchen in den dampfenden Whirlpool, schwimmen unter Wasser und springen von einem nahe gelegenen Baum aus hinein.