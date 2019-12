Von: Redaktion DER FARANG | 18.12.19

BANGKOK: Nach einer Umfrage der Kasetsart-Universität kommen 80 Prozent des vor den Küsten im Meer schwimmenden Mülls aus thailändischen Wasserstraßen, aus Flüssen, Bächen und Kanälen. Der Müll verschmutzt die Strände landesweit.

Assistant Professorin Pasinee Worachananan berichtet, dass insbesondere weggeworfenes Plastik die Nahrungskette von Fischen und anderen Tieren beeinträchtigt. In diesem Jahr berichteten Medien mehrfach über den Tod von Meereslebewesen, die Kunststoffe im Magen hatten. Allein in Bangkok fließen 948 Kanäle in den Fluss Chao Phraya, der im Meer endet. Seit 2015 wurden über 387.000 Tonnen Müll aus den Kanälen der Stadt entfernt. Zu den herausgefischten Gegenständen zählen die allgegenwärtigen Plastiktüten sowie Plastikbecher und Strohhalme. Inzwischen hat die Regierung dem Einwegkunststoff den Krieg erklärt, um ihn bis 2022 drastisch zu reduzieren. Und ab dem 1. Januar 2020 haben mehrere Einzelhandelsketten und große Kaufhäuser im ganzen Land zugestimmt, an den Kassen keine Einwegkunststofftüten mehr anzubieten.