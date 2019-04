Von: Redaktion DER FARANG | 24.04.19

BANGKOK: Bei der Razzia im Wave Pub an der Ratchadapisek Road in Thonburi nahm die Polizei 38 Gäste wegen Drogenkonsums fest.

Darunter waren 25 Frauen. Auf dem Fußboden des Entertainment-Betriebs fanden Beamte Ketamin und Crystal Meth (Ice). In dem Pub hatten rund 440 Frauen und Männer an einer Schaumparty teilgenommen. Minderjährige wurden nicht angetroffen. Der 43 Jahre alte stellvertretende Manager wurde verhaftet. Er wird sich wegen Nichteinhaltung der Sperrstunde und des Drogenkonsums in seinem Betrieb verantworten. Der Pub in der unterirdischen Etage der 15-stöckigen Thonburi Plaza war bereits vor drei Jahren wegen ähnlicher Anklagen geschlossen worden. In den oberen Etagen des Gebäudes stießen die Beamten auf elektronische Spielautomaten für Kartenspiele und Pferderennen. Zudem beschlagnahmten sie mehrere Computer für Online-Wetten. Der 58 Jahre alte Immobilienbesitzer soll jetzt zum Verhör geladen werden, bevor gegen ihn rechtliche Schritte einleitet werden.