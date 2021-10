Der entstehende „Benjakitti Forest Park“ ist bereits hinsichtlich seiner Größe (im Vordergrund) viel mehr, als lediglich eine Erweiterung des bisherigen „Benjakitti Park“ (im Hintergrund, um den See herum). Fotos: The Nation

BANGKOK: Der neueste öffentliche Park, der in in den nächsten Monaten in Bangkok eröffnet wird, soll nach Aussage der Metropolverwaltung Bangkok (BMA) auch der größte sein, wenn er fertiggestellt ist: – Der „Benjakitti Forest Park“, der direkt neben dem Queen Sirikit National Convention Center entsteht.

Skywalks solllen einen Panoramablick aus der Vogelperspektive auf Bangkoks neue grüne Lunge ermöglichen.

Dabei handelt es sich genau genommen um eine Vergrößerung des wohlbekannten „Benjakitti Park“, der von den Einwohnern der Millionenmetropole besonders für seine Joggingstrecke und seinen Radweg um den großen See geschätzt wird. Das Projekt lediglich als eine Erweiterung zu betrachten, ist jedoch untertrieben: Denn die entstehende zusätzliche Parkfläche ist nicht nur doppelt so groß, als der bisherige „Benjakitti Park“, sondern wird nach ihrer Fertigstellung auch Sümpfe, Teiche und Skywalks umfassen, in der auch verschiedene Wildtiere angesiedelt werden sollen.

In den nächsten Jahre sollen im entstehenden Waldpark auch Wildtiere angesiedelt werden.

Der „Benjakitti Forest Park“ wird voraussichtlich bereits im kommenden Jahr vollständig eröffnet. Bereits jetzt ist ein Teil des entstehenden Waldparks im Herzen der „Big Mango“ für die Öffentlichkeit zugänglich – eine Zufahrtsstraße, die zwischen dem neuen Waldpark und dem „Benjakitti Park“ verläuft. Standort auf Google Maps.