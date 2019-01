Von: Redaktion DER FARANG | 15.01.19

NAN: Die Fahrer von 13 Porsches wurden zu Bußgeldern von 500 und 1.500 Baht verurteilt, weil sie bei Rotlicht eine Kreuzung überfahren bzw. auf der Kreuzung den Verkehr blockiert hatten.

Alle Fahrer tauchten am späten Sonntagabend in der Polizeiwache Nan auf, nachdem ein Videoclip, der online gestellt wurde, zwei Porsches an der Kreuzung Wat Sri Panton beim Rechtsabbiegen trotz der roten Ampel festgehalten hatte. Die Polizei identifizierte die Fahrer anhand der Nummernschilder und der Überwachungskamera. Die Polizei bestrafte jeden der 13 Fahrer mit 500 Baht, weil sie nicht an einer roten Ampel angehalten hatten. Zwei der Fahrer, die mit ihrer Fahrweise die Kreuzung blockiert hatten, erhielten jeweils zusätzlich ein Bußgeld von 1.000 Baht. Die Insassen des Porsche-Konvois sollen eine wohlhabende Familie in Nan besucht haben.