Von: Björn Jahner | 27.05.18

PATTAYA: Am 1. Mai ging es hoch her im Restaurant By Tamara in der Soi Khao Noi. Wirtin Tamara lud alle Stammgäste und Freunde ein, um gemeinsam das zweijährige Jubiläum ihres Schweizer Lokals zu feiern.

Ein kostenloses Buffet mit heißem Schinken und einer reichhaltigen Salatbar sorgte für zufriedene Gesichter unter den zahlreich erschienenen Gästen. Sängerin Rose begeisterte die Feierrunde mit ihrer großartigen Stimme und es dauerte nicht lange, bis die gutgelaunten Gäste ausgelassen mitsangen und tanzten. Alles in allem ein gelungenes Fest, weshalb sich Tamara und ihr Team bei allen Freunden und Gästen herzlich für ihr Kommen bedanken möchten und sich bereits auf das nächste Jubiläum freuen. Kontakt, Tel.: 081-299.9478. Infos: goo.gl/2NwoBP.