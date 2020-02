Von: Björn Jahner | 23.02.20

Maßgeschneiderte gesunde Lebensmittel in Gourmetqualität hat sich das Team von Gourmet Primo zur Aufgabe gemacht. Fotos: Gourmet Primo Co

BANGKOK: Wie überall auf der Welt erkennen auch in Thailand immer mehr Menschen, dass eine gesunde Ernährung die Basis für körperliches und geistiges Wohlbefinden ist. Die steigende Nachfrage nach gesunden Lebensmitteln erfüllt die Gourmet Primo Company mit Sitz in Bangkok. Sie ist der jüngste Geschäftsbereich der BAC-Gruppe, zu der auch die Unternehmen Bangkok Air Catering, Gourmet House und Gourmet House Culinary Care gehören.

Gemäß dem Geschäftsführer der Gourmet Primo Company Linus A.E. Knobel haben Menschen jeden Alters erkannt, dass die Qualität von Lebensmitteln nicht lediglich eine Frage der Reduzierung des Fett- oder Zu­ckergehaltes ist, weshalb sie sich auch mit der Art und Weise auseinandersetzen, wie Lebensmittel angebaut und produziert werden, besonders im Hinblick auf ihren Geschmack.

Alle Lebensmittel werden im eigenen Werk in Bangkoks Bezirk Prawet hergestellt.

Bereits im zweiten Geschäftsjahr kann Gourmet Primo eine solide Basis an inländischen und internationalen Kunden vorweisen, hauptsächlich in den Branchen Flughafencatering, Gastronomie und Event-Catering. In der eigenen Produktionsstätte im Bezirk Prawet stellt Gourmet Primo fertig und halbfertig zubereitete Mahlzeiten her sowie einzelne Lebensmittel und Geschirrteile, die an die Kundschaft ausgeliefert werden. Auch Milchprodukte sind erhältlich. Das internationale Küchenteam ist gemäß Knobel voll und ganz darauf ausgerichtet, nahrhafte Lebensmittel und Snacks zu kreieren. Das Sortiment umfasst auch eine gesunde Produktlinie, deren Gerichte sich durch einen hohen Nährstoffgehalt auszeichnen. Zudem sind sie reich an Vitaminen und Mineralstoffen sowie glutenfrei. Auf Wunsch werden auch fettreduzierte oder salz- und kohlenhydratarme Speisen hergestellt.

Alles kommt aus einer Hand

Ein internes Forschungs- und Entwicklungsteam sei laut Knobel zudem damit beschäftigt, das Sortiment an Bio-Lebensmitteln zu erweitern, wobei der Schwerpunkt auf lokalen Zutaten und Produkten liegt.

„Alles kommt aus einer Hand“, erläutert Knobel. „Menschen, die sich um die Herkunft ihrer Lebensmittel sorgen, sind in der Regel auch sehr umweltbewusst. Unsere Kunden können sicher sein, dass ihre Lebensmittel nicht nur gesund und köstlich sind, sondern auch einen niedrig gehaltenen CO₂-Fußabdruck aufweisen“, führt Knobel fort.

„Unser Slogan lautet „Customized Quality Foods“, wobei „maßgeschneidert“ nicht nur eine leere Floskel ist. Als kulinarische Fachleute stellen wir hochwertige Lebensmittel her, die genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind und perfekt angerichtet werden.“