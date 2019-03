Von: Wolfgang Payer | 29.03.19

Unter dem Motto „Back to School“ wurde das 11-jährige Jubiläum der Sprachschule Easy ABC in Pattaya gefeiert. Alle Schüler/innen, Lehrer/innen und auch Schulinhaber Wolfgang Payer trugen Schuluniformen und hatten großen Spaß. Fotos: Easy ABC

PATTAYA: Wer von uns denkt nicht manchmal gerne an die Schulzeit zurück? Auch wenn nicht alle Schulfächer zu unseren Lieblingsfächern gehörten, so war die Schulzeit doch eine tolle, aufregende und im Vergleich zu heute unbeschwerte Zeit. Dieses unbeschwerte Gefühl konnten die Lehrer gemeinsam mit Freunden und Sprachschülern am 9. März hautnah erleben, denn an diesem Tag feierte die unter deutscher Leitung stehende Sprachschule Easy ABC in Pattaya ihr 11-jähriges Bestehen. Natürlich mit viel „Sanuk“!

Vom Kindergarten-Outfit bis hin zur Universitäts-Uniform war alles dabei.

Das Motto der diesjährigen Jubiläumsfeier lautete „Back to School“ und getreu dem Wahlspruch waren alle Teilnehmer aufgerufen, sich entsprechend zu (ver)kleiden. Und so kam es, dass nicht nur die Schüler von Easy ABC, sondern auch die Lehrer und der Schulinhaber Wolfgang Payer in der Uniform thailändischer Schüler erschienen. Vom Kindergarten-Outfit bis hin zur Uniform eines Universitätsschülers war alles vorhanden. Zur Unterhaltung der zahlreich erschienenen Gäste gab es Live-Musik und ein deutsch-thailändisches Buffet. Für die beste Kostümierung wurden Preise verlost.

Sprach- und ED-Visa-Kurse

Seit nunmehr 11 Jahren kann man in Pattaya in den zwei Schulen von Easy ABC in Süd-Pattaya/ Jomtien und in Nord-Pattaya/ Naklua Sprachen wie Deutsch, Englisch, Thai oder Russisch lernen. Ferner werden Computerkurse und auch Kurse für das Studienvisum (ED Visa) angeboten, wenn man beabsichtigt, langfristig in Thailand zu leben. Außerdem finden jeden Monat neue Deutsch-A1-Sprachkurse (Start Deutsch 1) zum Erlangen des Goethe-Zertifikates A1 statt. Dieses benötigt man u.a. für ein Au-Pair-Visum für Deutschland bzw. für das Heiratsvisum zum Ehegattennachzug.

Wer fleißig lernt will auch mal Feiern! So wird jedes Jahr der Jubiläumsparty der Sprachschule entgegengefiebert.

​Auskünfte werden telefonisch unter der Rufnummer +66-(0)38-251.952 erteilt. Für weitere Informationen zu den Kursen von Easy ABC lohnt ein Blick auf die Webseite www.easy-abc-th.com.