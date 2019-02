Neue Frühjahrs-/ Sommerkollektion von Puma

Von: Redaktion DER FARANG | 23.02.19

Der Puma Store in der Bangkoker Shopping Mall Iconsiam ist nur einer der insgesamt 300 Puma-Shops in Thailand und Macau. Foto: German Sport & Lifestyle Co. Ltd.

Die German Sport & Lifestyle Co. Ltd., ein Unternehmen der GSF Group mit Hauptgeschäftssitz in Pattaya und exklusiver Lizenznehmer von Puma in Thailand und Macau, präsentiert in ihren über 300 Verkaufsstellen für die Marke mit der weltberühmten Raubkatze in beiden Ländern die neue Frühjahrs-/ Sommerkollektion des deutschen Sportartikelherstellers, so zum Beispiel in Bangkok im Puma Store in der brandneuen Shopping Mall Iconsiam am Chao-Phraya-Fluss.

Die neuesten Sport- und Fashion-Trends entdecken

Zu den absoluten Highlights zählen die neuen Lifestyle-Kollektionen von Selena Gomez , Louis Hamilton und namhaften Designern sowie die heißbegehrten Damen-Fitness-/ Trainingskollektionen von Selena Gomez und Cara Delevingne. Ebenfalls frisch eingetroffen sind die brandneuen Motorsport-Kollektionen der Formel-1-Rennsaison 2019 von Ferrari, Mercedes AMG, Red Bull und BMW Motorsport. Und nicht zu vergessen: innovative Running-Schuhe mit der neuesten Hybrid-Technologie. Mit den exklusiven Kinderkollektionen 2019 von Ferrari, Sesame Street, Superman und anderen Cartoons, kommen auch die Stars von morgen voll auf ihre Kosten. Infos: www.gsl-sport.com.