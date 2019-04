Von: Redaktion DER FARANG | 27.04.19

PATTAYA: Die Polizei bearbeitet zwei alltägliche, besser gesagt allnächtliche Straftaten: Einem Belgier wurde die Brieftasche, einem Inder seine goldene Kette gestohlen.

Der 63-jährige Belgier hatte an einer Bar in Jomtien einen Thai kennengelernt und mit auf sein Zimmer genommen. Als er später unter der Dusche stand, nahm der Thai die Brieftasche des Ausländers an sich und verschwand. Die Polizei fahndete nach dem Dieb und nahm den 29-Jährigen in seiner Unterkunft im Bezirk Phanat Nikom der Provinz Chonburi fest. Die Beamten stellten die Brieftasche mit 100 Euro und 1.500 Baht sicher. Den indischen Geschäftsmann sprach auf der Naklua Soi 29/1 eine Thai an. Sie bot ihm Sex an, doch der Ausländer lehnte ab. Da setzte sich die Frau auf ein Motorrad und fuhr davon. Wenig später bemerkte der 37 Jahre alte Inder den Verlust seiner Goldkette im Wert von rund 48.000 Baht. Die Polizei wertete Überwachungskameras aus, um den möglichen Fluchtweg der Frau auszumachen. Jetzt suchen die Beamten nach einer Thai mit langen Haaren und einem Motorrad.