Zeitungen zum Geschehen am Sonntag

«The Observer»: Tories haben der britischen Wirtschaft geschadet

LONDON: Die Londoner Sonntagszeitung «The Observer» kommentiert die wirtschaftliche Lage Großbritanniens:

«Die britische Wirtschaft war den gleichen Schocks ausgesetzt wie alle anderen in der Welt, darunter die Corona-Pandemie und die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Energie- und Lebensmittelpreise. Aber Großbritannien hat aufgrund langfristiger struktureller Schwächen und verheerender politischer Entscheidungen viel schlechter abgeschnitten als seine Konkurrenten. (...)

Die Sparpolitik wurde durch den von Boris Johnson und anderen Tory-Euroskeptikern verfolgten harten Brexit noch verschärft. Infolge der drastischen Zunahme von Handelshemmnissen hat der Brexit Exporte britischer Unternehmen erschwert und das Wirtschaftswachstum erheblich beeinträchtigt. Eine Studie der London School of Economics legt nahe, dass die britischen Haushalte als direkte Folge des Brexits seit Dezember 2019 insgesamt 7 Milliarden Pfund (8,06 Milliarden Euro) mehr für Lebensmittel ausgegeben haben, als sie es sonst getan hätten.

All dies bedeutet, dass Großbritannien unter dem zweitschlechtesten Produktivitätswachstum in der G7 leidet. Die Auswirkungen dieser entsetzlichen wirtschaftlichen Entscheidungen werden sich nicht einfach so verflüchtigen, sobald die Konservativen nicht mehr die Regierung stellen. Sie werden die britische Wirtschaft langfristig beeinträchtigen und eine neue Regierung wird jahrelang damit zu haben.»