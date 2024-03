Zeitungen zum Geschehen am Samstag

«NZZ»: Weimarer Dreieck demonstrierte Einigkeit

ZÜRICH: Zum Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk heißt es am Samstag in der «Neuen Zürcher Zeitung»:

«Bei einem Pressetermin nach den Beratungen im Rahmen des sogenannten Weimarer Dreiecks strahlten Macron, Scholz und Polens Ministerpräsident Donald Tusk in die Kameras. Dabei hielten sie sich lange demonstrativ an den Händen. Die Botschaft: Wir stehen zusammen in der Unterstützung der Ukraine - so lange, wie es nötig ist, wie Scholz betonte. (.)

Neben Eigenheiten im persönlichen Naturell von Scholz und Macron wirken sich aber auch grundsätzlichere Unterschiede der beiden Länder mit Blick auf die europäische Verteidigungspolitik aus. Während die Atommacht Frankreich ihrer gaullistischen Tradition folgend auf die strategische Autonomie Europas setzt, will Deutschland als transatlantisch orientierte Mittelmacht den europäischen Pfeiler in der Nato stärken. Einig waren sich die Teilnehmer des Weimarer Dreiecks, dass Europa mehr für seine Verteidigung tun müsse.

Insgesamt kann man nach dem Berliner Treffen von einer Stärkung des 1991 gegründeten deutsch-polnisch-französischen Gesprächsformats sprechen. Während der Jahre der PiS-Regierung war es zwischen Warschau und Berlin immer wieder zu Spannungen gekommen. Der Amtsantritt von Tusk Ende 2023 sorgte jetzt für eine Annäherung und eine Wiederbelebung des Formats.»