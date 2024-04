Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

«La Stampa»: Russland in Vasallenbeziehung zu China

ROM: Die italienische Tageszeitung «La Stampa» schreibt am Mittwoch zum Verhältnis zwischen Russland und China:

«Die Tatsache, dass es Nuancen, Unterschiede und sogar begrenzte Divergenzen zwischen Peking und Moskau gibt, sollte uns nicht dazu verleiten, uns der Illusion hinzugeben, dass wir Zwietracht zwischen China und Russland säen können, indem wir beispielsweise Peking dazu bringen, Moskau zum «Frieden» mit Kiew zu drängen.

Russlands Einmarsch in die Ukraine war eine Zäsur für das internationale System. Dies kam China zugute, weil Russland um Hilfe bitten musste. (...) Nun ist die Beziehung zu China eine Vasallenbeziehung - ein Paradoxon für einen Führer, der ein Imperium wiederherstellen wollte - ein Schlüsselelement der antiwestlichen Weltsicht, auf der das Regime von (Russlands Präsident Wladimir) Putin beruht.»

«Hospodarske noviny»: Medien in der Slowakei unter Druck

PRAG: Die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien warnt am Mittwoch vor Versuchen der politischen Einflussnahme auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk RTVS in der Slowakei:

«Die Journalisten in der Slowakei (...) werden nun Hilfe und Rückhalt aus dem Ausland benötigen. Ministerpräsident Robert Fico hat in einem Video gesagt, dass man ein angebliches «illegales politisches Wirken des RTVS» unterbinden müsse. Seine Gegner bezeichnete er als «politische Schweine in den Medien und Nichtregierungsorganisationen». Fico nimmt kein Blatt vor den Mund, doch mit der Umsetzung seiner Schritte hat er bis zum Ende der Präsidentschaftswahl gewartet. Umso stürmischer dürfte er nun vorgehen. (...)

Inspirationsquellen findet Fico in der näheren Umgebung: Es sind die staatlichen Medien in Ungarn, wo das Fernsehen im Volksmund königlicher Hofberichterstatter genannt wird, weil es Regierungschef Viktor Orban in diesem Stil präsentiert. (...) Es wird nun zweifellos erforderlich sein, alle slowakischen Medien und Nichtregierungsorganisationen, die zu einem Ziel verbaler und institutioneller Aggression seitens der Fico-Regierung geworden sind, öffentlich zu unterstützen.»