Zeitungen zum Geschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 20.03.24 | Aktualisiert um: 14:35 | Überblick

«Nesawissimaja»: Brüssel will Ukraine mit russischem Geld aufrüsten

MOSKAU: Zu der im Westen geplanten weiteren Militärhilfe für die Ukraine schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Mittwoch in Moskau:

«Der größte Teil der eingefrorenen Vermögenswerte der russischen Zentralbank befindet sich im belgischen Zentralverwahrer für Wertpapiere Euroclear. (.) Was die militärische Unterstützung betrifft, so haben die EU-Außenminister am vergangenen Montag endgültig beschlossen, weitere 5 Milliarden Euro zur Unterstützung der Ukraine bereitzustellen und einen Hilfsfonds für die Ukraine im Rahmen der Europäischen Friedensfazilität einzurichten. (.) Brüssel will die Ukraine auf Kosten Russlands aufrüsten. Noch aber gibt es keinen Konsens über die Beschlagnahmung von Erträgen aus russischen Vermögenswerten in der EU. (.) Die Ukraine wird nicht nur mit Waffen, sondern auch mit der Schaffung neuer militärischer Infrastrukturen der NATO in der Nähe des Konfliktgebiets unterstützt werden.»

«The Irish Times»: Schärferer Ton gegenüber Netanjahu

DUBLIN: Die in Dublin erscheinende «Irish Times» kommentiert am Mittwoch die zunehmende Kritik in den USA am Vorgehen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu im Gazastreifen:

«Die USA scheinen nun anzuerkennen, dass er und seine extremistische Regierung Teil des Problems und nicht die Lösung sind. Es bleibt abzuwarten, ob US-Präsident Joe Biden seinen Einfluss geltend macht, um darauf hinzuarbeiten, dass weitere israelische Angriffe unterbleiben. (...) Biden hat inzwischen einen schärferen Ton gegenüber Netanjahu angeschlagen und betont, dass humanitäre Hilfe angesichts der drohenden Hungersnot ein Gebot der Stunde ist. Er hat die Bombardierung von Zivilisten kritisiert und versucht, Israels Drang, den Libanon anzugreifen, zu zügeln.

Bidens Botschaft scheint inzwischen zu sein, dass die Unterstützung Israels und die Unterstützung Netanjahus nicht dasselbe sind. US-Außenminister Antony Blinken kehrt in die Region zurück, um erneut auf einen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln zu drängen. Zudem trifft er sich mit hochrangigen saudischen und ägyptischen Politikern, um die untrennbar damit verbundene «richtige Architektur für einen dauerhaften regionalen Frieden» zu erörtern. Netanjahu scheint kein Pfeiler dieser Architektur zu sein.»

«Tages-Anzeiger»: Zukunftsfrage für die Schweiz

ZÜRICH: Vor drei Jahren hat die Schweiz ein Rahmenabkommen mit der EU platzen lassen. Nun haben Bern und Brüssel erneut Verhandlungen aufgenommen. Dazu schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Mittwoch:

«Es geht um die Zukunftsfrage für die Schweiz. Sehen wir uns als immerwährende Insel oder endlich als Teil unserer europäischen Nachbarschaft, von der unsere Prosperität zu einem guten Teil abhängt? Die Gegner links und rechts der Mitte haben derzeit klar die Deutungshoheit. Geschenkt, dass sie das Narrativ mit Kampfbegriffen wie dem Kolonialvertrag oder dem neoliberalen Ausverkauf bestimmen. Es ist das Bild einer ängstlichen, verzagten Inselschweiz, das da gezeichnet wird.

Die Befürworter machen es ihnen dabei sehr einfach. Sie müssten mit Herzblut für eine Annäherung werben, ähnlich wie es die Gegner tun. Es wäre eine Gegenerzählung, die sich um Chancen für Forschende bis hin zu mehr Rechtssicherheit für Firmen dreht und weniger um Ängste. (.)

Klar, einen Deal ohne Nachteile wird es nicht geben. Verhandlungen sind immer ein Geben und Nehmen, Risiken können nicht ausgeschlossen werden. Für eine Einigung mit Brüssel sind Mut und Zuversicht gefragt. Die Befürworter müssten das große Ganze im Auge behalten und dürften sich nicht im Klein-Klein verlieren. Es geht unter dem Strich darum, den Wohlstand der Schweiz zu sichern. Und auch dies dürfte klar sein: Scheitert dieser Anlauf, wird die EU nicht so rasch für einen dritten Versuch bereit sein.»