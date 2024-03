Zeitungen zum Geschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 22.03.24 | Aktualisiert um: 14:20 | Überblick

«La Vanguardia»: Eine klärende Rede Puigdemonts

BARCELONA: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Freitag die Ankündigung des katalanischen Separatistenführers Carles Puigdemont, bei der Regionalwahl am 12. Mai zu kandidieren:

«(...) Obwohl sich Puigdemont (...) bemühte, seiner Entscheidung eine besondere Bedeutung zu verleihen, stand er bereits 2017 und 2021 an der Spitze der Liste und musste sich in beiden Fällen geschlagen geben. Und an der Ausgangslage seiner Partei (...) scheint sich auch heute nicht viel geändert zu haben. Einer Umfrage zufolge würde die PSC (Sozialisten) die Wahl mit (...) 35 bis 42 Abgeordneten gewinnen; Esquerra (linke Separatisten) würde (...) mit 26 bis 32 Sitzen auf Platz zwei liegen, und Junts (Puigdemont) würde mit 24 bis 29 Abgeordneten auf dem dritten Platz landen.

Auf jeden Fall stellt Puigdemonts Entscheidung eine Klärung der politischen Landkarte Kataloniens dar und überlässt den Bürgern die Entscheidung über die Zukunft, die sie für das Land wünschen. Wer den Vorsitzenden von Junts wählt, sollte sich nicht täuschen lassen. Und falls es irgendwelche Zweifel gab: Puigdemont nahm kein Blatt vor den Mund und machte deutlich, dass er «die Arbeit zu Ende führen will», die im Prozess zur Erlangung der Unabhängigkeit begonnen wurde. Im Gegensatz zu anderen Reden der vergangenen Wochen äußerte er sich überhaupt nicht freundlich über die Regierung von Pedro Sánchez. (...) Die Rückkehr zu einer Sprache der direkten Konfrontation mit dem Staat ist die Präsentation seines Wahlkampfs. (...) Puigdemont sucht seine zweite Chance.»

«Washington Post»: Man muss Trumps Entgleisungen im Blick behalten

WASHINGTON: Die «Washington Post» kommentiert am Freitag die Aufregung über die «Blutbad»-Äußerungen Donald Trumps bei einer Wahlkampfveranstaltung am Wochenende, die sich laut dem früheren US-Präsidenten auf den US-Automarkt bezogen, nicht aber auf die USA allgemein:

«Angesichts Trumps Bilanz war es sicherlich verständlich, dass einige voreilige Schlussfolgerungen ziehen würden. Dennoch hatte die Aufregung eine unglückliche, unbeabsichtigte Konsequenz: Sie lenkte von vielen anderen falschen, bizarren, vulgären und bedrohlichen Äußerungen in Trumps Rede vom Samstag auf einem Flugplatz außerhalb Daytons ab. (...)

Politische Rhetorik ist von Natur aus hitzig und hyperbolisch. Trumps Anhänger sagen, er wehre sich nur gegen übertriebene Angriffe der Demokraten. (...) Trumps Reden fallen jedoch in eine ganz andere Kategorie der Demagogie. (...) Es kann psychologisch folgenschwer sein, den Überblick über seine ständigen verbalen Entgleisungen zu behalten. Politisch folgenschwer kann es aber sein, das nicht zu tun.»

«NZZ»: Dem DAX ist Deutschland egal

ZÜRICH: Der Deutsche Aktienindex (DAX) ist weiter im Höhenflug. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Seit zwei Jahren stagniert die deutsche Wirtschaft oder befindet sich in einer milden Rezession, nachhaltige Besserung ist kaum in Sicht. Zugleich steigt der Deutsche Aktienindex (DAX) von Rekord zu Rekord und überquerte jüngst sogar erstmals die Marke von 18.000 Punkten. Sind die Börsianer verrückt geworden, oder haben sich Finanz- und Realwirtschaft entkoppelt? (.)

Die DAX-Konzerne spiegeln die Spitze der börsenkotierten Unternehmen und sind nicht repräsentativ für die Wirtschaft oder gar den Mittelstand. Für sie spielt die Entwicklung der Geschäfte in der Heimat meist eine untergeordnete Rolle. Knapp 30 Prozent des Umsatzes der 40 DAX-Mitglieder kamen 2023 aus Nordamerika, 20 Prozent aus Asien inklusive China und 7 Prozent aus anderen Regionen der Welt, wie eine Analyse von EY zeigt. Die Konzerne hängen also mehr an der Weltkonjunktur als an der Wirtschaft in Europa (45 Prozent) oder gar in Deutschland. (.)

Die Rekordjagd beim DAX ist also kein Zeugnis davon, dass sich Finanz- und Realwirtschaft entkoppelt haben. Die Börse unterliegt einfach eigenen Gesetzen. Das gilt besonders für die großen internationalen Konzerne. Das Geschehen in Deutschland ist dem DAX deshalb egal.»