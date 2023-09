Zeitungen zum Geschehen am Freitag

«de Volkskrant»: Europa muss seine Freiheit verteidigen können

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» plädiert am Freitag für die Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit:

«Die Europäer haben Gesellschaften geschaffen, in denen die Menschen Freiräume haben, um so zu leben, wie sie es wollen - eine Errungenschaft, auf die wir stolz sein können. Aber wir haben wenig dafür getan, diese Freiheiten zu beschützen. Das erkennen die europäischen Länder jetzt wieder. Lang gehegte Tabus müssen fallen. Die europäische Rüstungsindustrie muss so ausgebaut und unterstützt werden, dass sie die Mittel produziert, um uns und die Ukraine verteidigen zu können. (...)

Das ist alles nicht einfach und auch nicht schmerzlos. Und Europas Demokratien sind dem Gegenwind der selben zerstörerischen Kräfte ausgesetzt wie die Amerikas. Aber es gibt kaum eine andere Wahl. Wer immer noch glaubt, dass Putins imperialistischer und völkermörderischer Krieg gegen die Ukraine durch einen «Deal» beendet werden kann, ist kein «Realist», sondern jemand, der sein Fähnchen in den Wind hängt und das mit Ausreden beschönigt. Genau diese europäische Haltung war es, die Putin in seiner Überzeugung bestärkt hat, mit seiner Aggression durchzukommen. Appeasement ist wiederholt versucht worden, es hat nicht funktioniert. Es bleibt nur die Möglichkeit, dem Beispiel der Ukrainer zu folgen und Widerstand zu leisten.»

«Die Presse»: Autokraten und Möchtegernclubs

WIEN: Weil China Indien vor dem G20-Gipfel in Delhi einen Korb gab und Präsident Xi Jinping nicht anreist, schreibt die österreichische Zeitung «Die Presse» am Freitag:

«Ein Bündnis der Autokraten kann kaum funktionieren, weil es in sich ein Widerspruch ist. Ethnischer Nationalismus, mit dem Despoten von Peking über Delhi bis nach Moskau oder Ankara ihre Macht legitimieren und der auch im Westen en vogue ist, ist ausgrenzend und exklusiv: Diese chauvinistischen Regimes sind getrieben von Paranoia und Verfolgungswahn, die in fremden oder kritischen Mächten eine existenzielle Gefährdung sehen. Sie verfolgen krankhaft Eigeninteressen und sind daher niemals zuverlässige Partner. (...)

Den Möchtegernklub der Autokraten, wie er sich beim Brics-Treffen inszeniert hat, eint also nicht viel mehr als das gemeinsame Feindbild eines arroganten, dekadenten und imperialistischen Westens. Verkörpert wird dieses Hassobjekt von EU und den USA und dem von ihnen propagierten liberal-demokratischen System samt humanistischer Werteordnung. Das Feindbild hilft Autokraten, ihre Macht zu legitimieren und Konkurrenzen auszuschalten und ihre Bürger zu unterdrücken.»