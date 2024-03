Zeitungen zum Geschehen am Dienstag

«NZZ»: Putin hat Russland auf einen Irrweg geführt

ZÜRICH: Zur Zukunft Russlands nach dem Wahlsieg Putins schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Dienstag:

«Ob sich der heutige Kremlherr bis ins nächste Jahrzehnt halten kann, bleibt offen. Beantwortet ist für den Moment lediglich die Frage, ob sich das russische Regime personell von innen her erneuern kann oder nicht. Es gibt in der Logik des Regimes und seiner Profiteure keine Alternative zu Putin. (.) Die Stärke des Regimes ist jedoch nicht mit der Stärke Russlands zu verwechseln. Putin hat im Gegenteil sein Land auf einen Irrweg geführt, der es zunehmend schwächen wird. (.)

Im Zuge des Krieges ist Russlands Wirtschaftsmodell noch primitiver als früher geworden: Im Wesentlichen besteht es darin, Rohstoffe zu verkaufen und den Erlös in den Sicherheitsapparat und in Sozialtransfers zu stecken. Innovation ist damit kaum verbunden. Nicht zuletzt verschärft der Krieg mit seinen immensen Opfern die demografische Krise des Landes. All dies wird sich rächen und birgt den Keim für den Untergang des Regimes. Doch Irrwege können lange dauern. Noch kann sich Putin der Hoffnung hingeben, dass die Sintflut erst nach ihm kommt.»

«Die Presse» zur Signa-Pleite: mehr Geld und weniger Transparenz

WIEN: Bei einem Konkursverfahren im Fall des implodierten Immobilienimperiums Signa wäre die Aufklärung über etwaige Missstände einfacher gewesen als beim jetzt beschlossenen Treuhandverfahren, kommentiert die österreichische Zeitung «Die Presse»:

«Vereinfacht gesagt könnte man nun erklären, dass sich die Gläubiger für mehr Geld und weniger Transparenz ausgesprochen haben. Das ist auch ihr gutes Recht, schließlich sind sie die Geschädigten. Dennoch wäre es wichtig, trotz der nun gewählten Option weiterhin darauf zu achten, dass am Ende nicht nur der Schaden möglichst gering ausfällt, sondern auch, dass die Gründe für die rasante Implosion des Immobilienkonzerns ans Tageslicht kommen. Dabei geht es nicht nur darum, dass etwaige strafrechtlich relevante Verfehlungen auch geahndet werden, sondern vor allem auch darum, ähnlich gelagerte Fälle in der Zukunft bestmöglich zu vermeiden.»